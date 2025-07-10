Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила, какие уроки вынесла по итогам Уимблдона-2025. Россиянка в четвертьфинале уступила Белинде Бенчич из Швейцарии со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7).

— Какие уроки вынесли из этого турнира, что надо улучшать в своей игре?

— Когда я стараюсь быть более агрессивной, то выигрываю больше очков. Сегодня, например, я порой была слишком пассивна, не пользовалась своими шансами. Постараюсь тренировать агрессивность, выходить в корт, бить с лёта, буду работать дальше над подачей и приёмом. Думаю, у Кончиты много чего на уме. Мы это обсудим, поделимся своими мыслями и от этого уже будем отталкиваться, — сказала Андреева на пресс-конференции.