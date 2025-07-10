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«Могу создать ей сложности». Бенчич — о матче со Швёнтек в 1/2 финала Уимблдона

«Могу создать ей сложности». Бенчич — о матче со Швёнтек в 1/2 финала Уимблдона
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35-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич поделилась ожиданиями от полуфинального матча Уимблдона-2025, в котором она сыграет с полькой Игой Швёнтек.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
10 июля 2025, четверг. 17:00 МСК
Белинда Бенчич
35
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

– В последний раз ты играла с ней здесь пару лет назад — тогда была трёхсетовая битва. Чему ты научилась в том поединке, что можешь использовать в полуфинале?
– Я многому научилась из того матча. Точно знаю, что могу создать ей сложности. Мы уже сыграли несколько упорных встреч, и я знаю, каково это, когда она находится на корте напротив тебя. Этот опыт придаёт мне уверенности, и я действительно с нетерпением жду этого испытания, – сказала Бенчич в интервью в студии Tennis Channel.

В последний раз теннисистки встречались в четвёртом круге Уимблдона-2023, победу в матче одержала Ига Швёнтек (6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:3).

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