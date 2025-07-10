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Джокович поделился ожиданиями от предстоящего матча с Синнером в полуфинале Уимблдона

Джокович поделился ожиданиями от предстоящего матча с Синнером в полуфинале Уимблдона
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Сербский теннисист Новак Джокович высказался о предстоящем полуфинальном матче против итальянца Янника Синнера.

Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 15:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Честно говоря, ничего. Сейчас я просто стараюсь сосредоточиться на восстановлении, на том, чтобы привести тело в форму для физически тяжёлой битвы. Надеюсь, смогу продержаться на высоком уровне все пять сетов, если потребуется. Чтобы победить Янника, мне придётся выложиться по максимуму. Сейчас я думаю только об этом — подготовить себя физически и морально к сражению, которое может длиться сколько угодно», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

Джокович в четвертьфинале обыграл 24-ю ракетку мира итальянца Флавио Коболли. Синнер в 1/4 финала оказался сильнее американца Бена Шелтона.

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