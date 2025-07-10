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Уимблдон-2025, женщины: расписание игрового дня 10 июля

Уимблдон-2025, женщины: расписание игрового дня 10 июля
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Сегодня, 10 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится розыгрыш Уимблдона-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей 11-го игрового дня соревнований в женском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Женщины, 1/2 финала. Расписание 10 июля (время московское):

  • 15:30. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Аманда Анисимова (США, 13);
  • 17:00. Ига Швёнтек (Польша, 8) – Белинда Бенчич (Швейцария).

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова. Чешка покинула текущий розыгрыш турнира в третьем круге.

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
Расписание женского одиночного турнира Уимблдона 2025
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