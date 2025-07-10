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Швёнтек — Бенчич: где смотреть, во сколько начало матча 1/2 финала Уимблдона-2025

Швёнтек — Бенчич: где смотреть, во сколько начало матча 1/2 финала Уимблдона-2025
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Сегодня, 10 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят полуфинальные матчи на Уимблдоне-2025. В рамках игрового дня четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, занимающей 35-ю строчку рейтинга.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
10 июля 2025, четверг. 17:00 МСК
Белинда Бенчич
35
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Начало матча запланировано на 17:00 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
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