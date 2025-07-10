Мирра Андреева высказалась о британской публике на Уимблдоне

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о публике на Уимблдоне-2025. Россиянка в четвертьфинале уступила Белинде Бенчич из Швейцарии со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7).

— Как изменились ваши взаимоотношения с британской публикой? Поначалу вас не знали, а сейчас восхищаются?

— Это придаёт мне уверенности и позитива. Свой первый матч я играла на Корте 3. На старте турнира я сказала Кончите, что я бы очень хотела играть на этом корте. На нём я обыграла Потапову в третьем круге в свой первый раз здесь, и четвёртый круг тоже там играла, так что у меня остались отличные воспоминания. Но остальные матчи я играла на Центральном корте и Корте 1 – это серьёзное повышение. Рада, что мне представился шанс играть на этих больших кортах. Раньше я там не играла. Надеюсь, в следующем году у меня будет больше матчей на больших кортах, — сказала Андреева на пресс-конференции.