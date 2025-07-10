Швёнтек — Бенчич: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Уимблдона-2025 — не ранее 17:00

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Сегодня, 10 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят полуфинальные матчи Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, занимающей 35-ю строчку рейтинга.

Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Ига Швёнтек – Белинда Бенчич.

Швёнтек ведёт 3-1 по личным встречам. Единственное поражение от Бенчич она потерпела в 1/8 финала US Open — 2021. Последний поединок между ними прошёл на стадии 1/8 финала Уимблдона-2023, где Ига победила, отыграв двойной матчбол на своей подаче в концовке второй партии.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.