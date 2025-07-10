Кузнецова — о поражении Андреевой на Уимблдоне: где-то не хватило опыта, где-то везения
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на поражение седьмой ракетки мира Мирры Андреевой в четвертьфинале Уимблдона-2025.
Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:40 МСК
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 2
|
|7 7
35
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
«Мирра, к сожалению, проиграла Белинде Бенчич 6:7 6:7. Был очень ровный в силах матч, судьбу которого решили несколько розыгрышей. Где-то не хватило опыта, где-то везения. Очень жаль, будем болеть дальше!» — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.
18-летняя Андреева впервые в карьере сыграла в четвертьфинале Уимблдона. Россиянка может войти в топ-5 рейтинга WTA. Сейчас в лайв-рейтинге она уже идёт на пятом месте. Её может сместить американка Аманда Анисимова, если выиграет в Лондоне титул.
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