Рафаэль Надаль обратился к Фабио Фоньини после объявления о завершении карьеры

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на решение итальянского теннисиста Фабио Фоньини завершить карьеру.

«Поздравляю Фабио с отличной карьерой. Желаю тебе всего наилучшего в будущем», — написал Надаль на своей странице в социальных сетях.

Фоньини — победитель одного турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии 2015 года), чемпион 17 турниров ATP (девяти из них — в одиночном разряде).

Последний матч на профессиональном уровне Фоньини провёл 30 июня. В первом круге Уимблдона-2025 итальянец за 4 часа 37 минут уступил второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу в пяти сетах 5:7, 7:6 (7:5), 5:7, 6:2, 1:6.