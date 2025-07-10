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Бенчич: всегда мечтала сыграть в полуфинале Уимблдона, почему бы не насладиться этим?

Бенчич: всегда мечтала сыграть в полуфинале Уимблдона, почему бы не насладиться этим?
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35-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич рассказала, как справляется с волнением перед важнейшими матчами в карьере. Бенчич вышла в полуфинал Уимблдона-2025, где сыграет с полькой Игой Швёнтек.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
10 июля 2025, четверг. 17:00 МСК
Белинда Бенчич
35
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

– Вы второй раз в карьере вышли в полуфинал турнира «Большого шлема». Как сделать так, чтобы полуфинал ощущался просто как очередной матч и забыть о важности момента?
– Честно говоря, я не совсем уверена. Но для меня действительно важно иметь чёткий план на игру до того, как я выхожу на корт — это помогает мне сосредоточиться именно на матче. Я стараюсь не смотреть по сторонам на стадионе, чтобы сохранить концентрацию.

Это также вопрос ментального контроля — нужно напоминать себе, что в конце концов это просто ещё один теннисный матч. Конечно, момент очень значимый. Я всегда мечтала сыграть в полуфинале Уимблдона, так что почему бы не насладиться этим, пока я на корте?

Этот турнир уже стал для меня потрясающим, так что смогу выйти на корт и просто играть в своё удовольствие, наслаждаться моментом и идти до конца, – сказала Бенчич в интервью Tennis Channel.

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