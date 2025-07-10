Соболенко — Анисимова: где смотреть, во сколько начало матча 1/2 финала Уимблдона-2025
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Сегодня, 10 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) пройдут матчи полуфинала Уимблдона-2025. В рамках игрового дня первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с представительницей США Амандой Анисимовой, занимающей 12-е место в мировом рейтинге.
Уимблдон (ж). 1/2 финала
10 июля 2025, четверг. 15:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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12
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Начало матча запланировано на 15:30 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.
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