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Петрова: наше поколение — три человека в топ-10. Этого я сейчас не наблюдаю

Петрова: наше поколение — три человека в топ-10. Этого я сейчас не наблюдаю
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Бронзовый призёр Олимпиады, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова сравнила своё поколение с действующими российскими теннисистками, выступающими в WTA-туре.

«Сложно сравнивать поколения. Поколение, которое было у нас, — это три человека в десятке, ещё шестеро в полтиннике. Этого я сейчас не наблюдаю. Самсонова очень радует, Александрова наконец дошла до таких стадий. Мирра Андреева из нового поколения, уверена, за ней потянется молодёжь — та же Диана Шнайдер, с которой Мирра играет в паре.

Но сегодняшние успехи всё равно не сравнить с тем временем, когда трое наших теннисистов занимали пьедестал Олимпийских игр, когда Маша Шарапова в 17 лет выиграла Уимблдон, Света Кузнецова — Открытый чемпионат США, а две наши теннисистки играли в финале Открытого чемпионата Франции. Но то, что имеем сейчас — мы должны этим гордиться, в непростые времена всё равно прогрессируем», — приводит слова Петровой ТАСС.

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