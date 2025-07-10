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Янник Синнер стал 12-м теннисистом, кому удалось выйти в полуфинал на четырёх ТБШ подряд

Янник Синнер стал 12-м теннисистом, кому удалось выйти в полуфинал на четырёх ТБШ подряд
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал 12-м теннисистом в Открытой эре, которому удалось выйти в четыре полуфинала подряд на турнирах серии «Большого шлема», сообщает журналист Марио Боккарди в своём аккаунте в социальной сети Х.

Ранее подобного достижения добивались австралийцы Тони Роч и Род Лэйвер, американцы Джон Макинрой, Джим Курье и Андре Агасси, чех Иван Лендл, немец Борис Беккер, швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович и британец Энди Маррей.

Янник Синнер вышел в полуфинал Уимблдона-2025, обыграв американца Бена Шелтона (7:6 (7:2), 6:4, 6:4). За право сыграть в финале турнира он поспорит с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

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