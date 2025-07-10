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«Это причиняет мне боль». Крейчикова выложила трогательный пост по итогам Уимблдона-2025

«Это причиняет мне боль». Крейчикова выложила трогательный пост по итогам Уимблдона-2025
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Чешская теннисистка 16-я ракетка мира Барбора Крейчикова опубликовала трогательный пост по итогам выступления на Уимблдоне-2025.

«Это всё ещё причиняет мне боль… Уимблдон всегда будет занимать особое место в моём сердце. Возвращаясь после шестимесячного перерыва из-за травмы спины, моей целью было просто выйти на траву и пройти первый круг. Я это сделала. Снова начала чувствовать себя собой. Именно из-за этого поражение в третьем раунде стало таким горьким. Психологически я чувствовала себя прекрасно, но во время матча моё тело просто перестало реагировать. Сначала я думала, что слишком рано поела, но ничего не помогало. Позже я узнала, что это была вирусная инфекция, которая приковала меня к постели на несколько дней.

Это то, что вынудило меня отказаться от участия в парном разряде на следующий день, что было невероятно тяжело. Горжусь тем, как далеко прошла, показав сопротивление. И я так благодарна за любовь и энергию зрителей Уимблдона и болельщиков. Вы действительно потрясающие. Увидимся в следующем году», — написала Крейчикова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Крейчикова не смогла выйти в 1/8 финала соревнований. В третьем круге она уступила американке Эмме Наварро (10-я в рейтинге WTA) со счётом 2:6, 6:3, 4:6.

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