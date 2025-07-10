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«Оставил на корте всё». Флавио Коболли — о матче 1/4 финала Уимблдона с Джоковичем

«Оставил на корте всё». Флавио Коболли — о матче 1/4 финала Уимблдона с Джоковичем
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24-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли поделился ощущениями после четвертьфинального матча Уимблдона-2025, в котором он уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 5:7, 4:6.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 18:25 МСК
Флавио Коболли
24
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 8 		2 5 4
6 6 		6 7 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Думаю, я сыграл очень хорошо. Я очень горжусь своим отношением к игре. Было нелегко впервые выйти на Центральный корт. Первый сет — возможно, лучший в моей жизни. Я проделал отличную работу, чтобы дойти до этого этапа. Я оставил на корте всё. Доволен своим турниром и уровнем игры. Мне немного грустно, потому что я думаю, что заслуживал пятого сета, но в целом турнир получился очень позитивным. Сейчас нужно восстановиться перед североамериканской частью сезона», – сказал Коболли на пресс-конференции Уимблдона.

Отметим, что четвертьфинал Уимблдона-2025 является лучшим результатом для 23-летнего Коболли на турнирах «Большого шлема» на данный момент его карьеры. Ранее итальянец выходил в стадию третьего круга на «Ролан Гаррос» — 2025 и на Открытом чемпионате Австралии — 2024.

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