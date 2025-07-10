Соболенко — Анисимова: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Уимблдона — не ранее 15:30

Сегодня, 10 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) пройдут матчи полуфинала Уимблдона-2025. В рамках игрового дня первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с представительницей США Амандой Анисимовой, занимающей 12-е место в мировом рейтинге.
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Начало матча запланировано на 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Арина Соболенко — Аманда Анисимова.
Счёт личных встреч — 5-3 в пользу Анисимовой. Правда, на траве они раньше никогда не играли, и три из четырёх последних поединков остались за Соболенко, включая матч в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025.
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.
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