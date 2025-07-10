«Будет ещё один очень тяжёлый матч». Анисимова — об игре с Соболенко на Уимблдоне

12-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова поделилась ожиданиями от полуфинального матча Уимблдона-2025, в котором она сыграет с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

«Это будет ещё один очень тяжёлый матч. Я знаю, что она будет показывать потрясающий теннис. Честно говоря, нет соперницы лучше, с кем я могла бы сыграть. Я с нетерпением жду этого опыта. Всё-таки предстоит сыграть против первой ракетки мира в полуфинале Уимблдона», – приводит слова Анисимовой пресс-служба WTA.

Ранее, в четвертьфинале Уимблдона-2025 Аманда Анисимова обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (6:1, 7:6 (11:9)).