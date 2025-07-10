«Будет ещё один очень тяжёлый матч». Анисимова — об игре с Соболенко на Уимблдоне
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12-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова поделилась ожиданиями от полуфинального матча Уимблдона-2025, в котором она сыграет с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.
Уимблдон (ж). 1/2 финала
10 июля 2025, четверг. 15:30 МСК
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Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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Аманда Анисимова
А. Анисимова
«Это будет ещё один очень тяжёлый матч. Я знаю, что она будет показывать потрясающий теннис. Честно говоря, нет соперницы лучше, с кем я могла бы сыграть. Я с нетерпением жду этого опыта. Всё-таки предстоит сыграть против первой ракетки мира в полуфинале Уимблдона», – приводит слова Анисимовой пресс-служба WTA.
Ранее, в четвертьфинале Уимблдона-2025 Аманда Анисимова обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (6:1, 7:6 (11:9)).
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