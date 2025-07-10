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«Кровь, пот, слёзы и много эмоций». Павлюченкова опубликовала пост по итогам Уимблдона

«Кровь, пот, слёзы и много эмоций». Павлюченкова опубликовала пост по итогам Уимблдона
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50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала пост после поражения в четвертьфинале Уимблдона-2025 от Аманды Анисимовой. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:7 (9:11).

Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 18:15 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 11
1 		6 9
         
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

«На этой неделе был теннис в самом настоящем виде — кровь, пот, слёзы и много эмоций. Будто поездка на американских горках. Отношения любви и ненависти. Но я вернусь. От всего сердца», — написала Павлюченкова на своей странице в социальных сетях.

По итогам Уимблдона-2025 Павлюченкова вернётся в топ-30 рейтинга WTA. Она займёт 30-е место. За выход в финал соревнований Аманда Анисимова поспорит с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко из Беларуси.

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