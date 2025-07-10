«Нас ждёт агрессивный, атакующий теннис». Соболенко — о матче с Анисимовой на Уимблдоне

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от полуфинального матча Уимблдона-2025, в котором ей предстоит сыграть с американкой Амандой Анисимовой, занимающей 12-ю строчку рейтинга WTA.
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«Я определённо считаю, что это покрытие идеально подходит её стилю. Именно поэтому она играет так хорошо. Она отлично подаёт и бьёт чисто и мощно.
Мы совсем недавно играли на «Ролан Гаррос», и мне пришлось очень серьёзно потрудиться, чтобы победить. Думаю, нас ждёт агрессивный, атакующий теннис», – приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.
На Открытом чемпионате Франции – 2025 Арина Соболенко и Аманда Анисимова встретились на стадии четвёртого круга соревнований. Победу в матче одержала белорусская теннисистка (7:5, 6:3).
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