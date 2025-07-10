Джим Курье — о матче Фрица с Алькарасом: нельзя позволять Карлосу доминировать

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джим Курье поделился мнением о предстоящем полуфинале Уимблдона-2025 между американцем Тейлором Фрицем и испанцем Карлосом Алькарасом, отметив ключевые моменты, которые могут сыграть решающую роль в их очной встрече.
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«У Фрица есть время на восстановление и разработку стратегии против Карлоса Алькараса, который был для него очень неудобным соперником в двух предыдущих встречах. Они играли в прошлом году на Кубке Лэйвера — это был ключевой матч, и Алькарас буквально размазал его. На этом корте Тейлору сложнее обороняться, хотя Алькарас играет в защите почти так же хорошо, как Джокович.
Игра Фрица на самом деле довольно понятна. Ему нужно хорошо подавать, бить форхендом с мощью, когда есть возможность, и продолжать атаковать с бэкхенда, периодически меняя направление и пробивая по линии. Нужно держать Карлоса на дистанции. Нельзя позволять ему доминировать, выходить к сетке и использовать всю свою креативность. Это нужно подавлять своей мощью. Вопрос в том, как удерживать такой уровень пять сетов? Именно на него и предстоит найти ответ», – приводит слова Курье The Tennis Gazette.
- 10 июля 2025
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