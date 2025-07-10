Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джим Курье — о матче Фрица с Алькарасом: нельзя позволять Карлосу доминировать

Джим Курье — о матче Фрица с Алькарасом: нельзя позволять Карлосу доминировать
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джим Курье поделился мнением о предстоящем полуфинале Уимблдона-2025 между американцем Тейлором Фрицем и испанцем Карлосом Алькарасом, отметив ключевые моменты, которые могут сыграть решающую роль в их очной встрече.

Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 15:30 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«У Фрица есть время на восстановление и разработку стратегии против Карлоса Алькараса, который был для него очень неудобным соперником в двух предыдущих встречах. Они играли в прошлом году на Кубке Лэйвера — это был ключевой матч, и Алькарас буквально размазал его. На этом корте Тейлору сложнее обороняться, хотя Алькарас играет в защите почти так же хорошо, как Джокович.

Игра Фрица на самом деле довольно понятна. Ему нужно хорошо подавать, бить форхендом с мощью, когда есть возможность, и продолжать атаковать с бэкхенда, периодически меняя направление и пробивая по линии. Нужно держать Карлоса на дистанции. Нельзя позволять ему доминировать, выходить к сетке и использовать всю свою креативность. Это нужно подавлять своей мощью. Вопрос в том, как удерживать такой уровень пять сетов? Именно на него и предстоит найти ответ», – приводит слова Курье The Tennis Gazette.

Материалы по теме
В 1/2 финала Уимблдона не будет наших. Синнер, Алькарас, Соболенко в двух шагах от титулов
В 1/2 финала Уимблдона не будет наших. Синнер, Алькарас, Соболенко в двух шагах от титулов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android