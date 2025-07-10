Флавио Коболли поделился деталями разговора с Новаком Джоковичем после матча Уимблдона

24-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли поделился деталями разговора с Новаком Джоковичем после четвертьфинального матча Уимблдона-2025. Флавио уступил со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 5:7, 4:6.

«После матча Новак сказал мне, что я провёл отличный поединок. Ещё он сказал, что я очень скоро попаду в топ-10 и останусь там на долгие годы», — сказал Коболли на пресс-конференции.

Отметим, что четвертьфинал Уимблдона-2025 является лучшим результатом для 23-летнего Коболли на турнирах «Большого шлема» на данный момент его карьеры. Ранее итальянец выходил в стадию третьего круга на «Ролан Гаррос» — 2025 и на Открытом чемпионате Австралии — 2024.