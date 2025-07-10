«У Коболли большое будущее». Джокович — после четвертьфинала Уимблдона-2025
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост после матча 1/4 финала Уимблдона-2025, в котором он одержал победу над итальянцем Флавио Коболли со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4.
Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 18:25 МСК
24
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
1 : 3
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6
Новак Джокович
Н. Джокович
«Огромное уважение Флавио Коболли. Отличный игрок, у него большое будущее. Что касается меня? Ещё не всё. Впереди полуфинал», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.
Отметим, что четвертьфинал Уимблдона-2025 является лучшим результатом для 23-летнего Коболли на турнирах «Большого шлема» на данный момент его карьеры.
За выход в финал Новак Джокович поспорит с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером, который в 1/4 финала оказался сильнее американца Бена Шелтона.
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