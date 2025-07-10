Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«У Коболли большое будущее». Джокович — после четвертьфинала Уимблдона-2025

«У Коболли большое будущее». Джокович — после четвертьфинала Уимблдона-2025
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост после матча 1/4 финала Уимблдона-2025, в котором он одержал победу над итальянцем Флавио Коболли со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 18:25 МСК
Флавио Коболли
24
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 8 		2 5 4
6 6 		6 7 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Огромное уважение Флавио Коболли. Отличный игрок, у него большое будущее. Что касается меня? Ещё не всё. Впереди полуфинал», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что четвертьфинал Уимблдона-2025 является лучшим результатом для 23-летнего Коболли на турнирах «Большого шлема» на данный момент его карьеры.

За выход в финал Новак Джокович поспорит с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером, который в 1/4 финала оказался сильнее американца Бена Шелтона.

Материалы по теме
«У меня есть шанс». Джокович отдал Синнеру 4 матча подряд, но ждёт реванша на Уимблдоне
«У меня есть шанс». Джокович отдал Синнеру 4 матча подряд, но ждёт реванша на Уимблдоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android