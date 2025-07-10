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Трэйси Остин оценила прогресс Мирры Андреевой в сезоне-2025

Трэйси Остин оценила прогресс Мирры Андреевой в сезоне-2025
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Бывшая первая ракетка мира из США, чемпионка US Open в 1979 и 1981 годах Трэйси Остин оценила прогресс российской теннисистки Мирры Андреевой, занимающей седьмую строчку рейтинга WTA.

«Она вошла в топ-10 в этом году, выиграла два подряд турнира серии WTA-1000, обыграв Соболенко, Швёнтек пару раз, Рыбакину. Я думаю, что в будущем она станет первой ракеткой мира, в том числе из-за подачи, которую она применяет как оружие. Её подвижность, способность пробивать бэкхендом по корту, резаный удар справа, чувства мяча, силы — всё это в 18 лет, и это настолько улучшилось по сравнению с прошлым годом», – приводит слова Остин Tennis Gazette.

Ранее Мирра Андреева вышла в четвертьфинала Уимблдона-2025, где уступила швейцарке Белинде Бенчич со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7).

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