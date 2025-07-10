«Предсказываю долгий матч». Хуан-Карлос Ферреро — об игре Алькараса и Фрица на Уимблдоне

Хуан-Карлос Ферреро, тренер испанского теннисиста Карлоса Алькараса, поделился мнением о предстоящем матче полуфинала Уимблдона-2025 между своим подопечным и американским теннисистом Тейлором Фрицем.

«Фрицу нравится двигать мяч. Думаю, с задней линии и в теннисном плане он немного уступает. На подаче, возможно, он превосходит нас. Это будет красивая битва, которая решится с задней линии. Предсказываю долгий матч.

Каждая игра — это отдельная история. Встретиться с Карлосом — это не то же самое, что провести матч с Хачановым. Какие-то моменты могут быть похожими, а какие-то нет. Ощущения приходят и уходят. Мы точно знаем одно: какой бы ни был уровень Фрица, Карлос готов сражаться и находится в очень сильном ментальном состоянии — и это главное», – приводит слова Ферреро Eurosport Spain.