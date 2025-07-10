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«Игра была равна». Ольховский — о четвертьфинале Уимблдона между Андреевой и Бенчич

«Игра была равна». Ольховский — о четвертьфинале Уимблдона между Андреевой и Бенчич
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский отреагировал на поражение седьмой ракетки мира Мирры Андреевой в четвертьфинале Уимблдона-2025. Российская теннисистка уступила Белинде Бенчич из Швейцарии со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7).

Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:40 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 2
7 7 		7 7
         
Белинда Бенчич
35
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

«Если взять матч Андреевой и Бенчич, то их игра была равна. Немного удачливее была швейцарка, в остальном я не видел, чтобы у неё было какое-то преимущество было над Миррой. Они сыграли два тай-брейка, которые могли повернуться в другую сторону. Мирра боролась до конца, но сегодня победить не получилось», — приводит слова Ольховского ТАСС.

18-летняя Андреева впервые в карьере сыграла в четвертьфинале Уимблдона. Россиянка может войти в топ-5 рейтинга WTA. Сейчас в лайв-рейтинге она уже идёт на пятом месте. Её может сместить американка Аманда Анисимова, если выиграет в Лондоне титул.

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