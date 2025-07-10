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«Я бы не стал говорить такого в СМИ». Багдатис — о критике Иванишевича в сторону Циципаса

«Я бы не стал говорить такого в СМИ». Багдатис — о критике Иванишевича в сторону Циципаса
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Финалист Australian Open 2006 года, бывшая восьмая ракетка мира киприот Маркос Багдатис отреагировал на то, что известный тренер Горан Иванишевич публично раскритиковал физическую форму своего нынешнего подопечного грека Стефаноса Циципаса.

«Я не говорю, что Горан не прав, заявив это. Знаю его и уверен, что 99% из сказанного им — правда. Но лично я бы не стал говорить такого в СМИ. Я бы обсудил это с командой и со Стефаносом. И, если бы он не захотел меня слушать, мы бы расстались.

Самое важное — найти способ пробудить Стефаноса, вернуть его туда, где мы все хотим его видеть. Особенно для меня как для киприота и грека. Возможно, метод Горана правильный. Я надеюсь, что его подход поможет Стефаносу. Я хочу, чтобы он вернулся туда, где должен быть, и снова полюбил игру», — приводит слова Багдатиса Ubitennis.

Ранее российский теннисист Евгений Донской также не поддержал слова Иванишевича в сторону Циципаса, осудив хорватского специалиста.

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