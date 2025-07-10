Ферреро — о подготовке Алькараса к 1/2 финала Уимблдона: можно улучшить какие-то мелочи

Хуан-Карлос Ферреро, тренер испанского теннисиста Карлоса Алькараса, рассказал о процессе подготовки к полуфинальному матчу Уимблдона-2025, где Алькарас сыграет с американским теннисистом Тейлором Фрицем.
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«Главное — сохранять спокойствие, хорошо отдохнуть, как можно лучше восстановиться и подойти к полуфиналу свежим, прежде всего в голове. У Карлоса уже есть опыт участия в матчах такого уровня. Всегда можно улучшить какие-то мелочи, но мы не будем раскрывать их сейчас, чтобы соперники не узнали. Но всегда есть что подтянуть — форхенд, бэкхенд, резаный удар, защиту.
Он всегда старается получать максимум удовольствия. Иногда это удаётся больше, иногда меньше. Мы это хорошо понимаем и постоянно ему напоминаем: он должен играть с той самой своей уникальной ДНК — всегда идти за победой, и при этом получать удовольствие. Если Карлос в чём-то и отличается, так это тем, что он действительно наслаждается игрой», – приводит слова Ферреро Eurosport Spain.
- 10 июля 2025
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