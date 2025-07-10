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Новак Джокович обновил свой рекорд по количеству побед на одном турнире ATP

Новак Джокович обновил свой рекорд по количеству побед на одном турнире ATP
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович выиграл 102-й матч на Уимблдоне, побив свой рекорд по количеству побед на отдельно взятом турнире категории ATP.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 18:25 МСК
Флавио Коболли
24
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 8 		2 5 4
6 6 		6 7 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Второе место по данному показателю в карьере Джоковича занимает Открытый чемпионат Франции. На «Ролан Гаррос» серб одержал 101 победу. На третьем месте — US Open (99).

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Джокович одолел 24-ю ракетку мира итальянца Флавио Коболли со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4. За выход в финал Новак сразится с ещё одним итальянцем, лидером мирового рейтинга Янником Синнером.

Уимблдон-2025 проходит с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.

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