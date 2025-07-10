Новак Джокович обновил свой рекорд по количеству побед на одном турнире ATP
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович выиграл 102-й матч на Уимблдоне, побив свой рекорд по количеству побед на отдельно взятом турнире категории ATP.
Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 18:25 МСК
24
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
1 : 3
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6
Новак Джокович
Н. Джокович
Второе место по данному показателю в карьере Джоковича занимает Открытый чемпионат Франции. На «Ролан Гаррос» серб одержал 101 победу. На третьем месте — US Open (99).
В четвертьфинале Уимблдона-2025 Джокович одолел 24-ю ракетку мира итальянца Флавио Коболли со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4. За выход в финал Новак сразится с ещё одним итальянцем, лидером мирового рейтинга Янником Синнером.
Уимблдон-2025 проходит с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.
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