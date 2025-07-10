Карлос Алькарас поделился ожиданиями от матча с Тейлором Фрицем в 1/2 финала Уимблдона

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Уимблдона-2025 с американцем Тейлором Фрицем.
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«Его сезон на траве пока складывается очень успешно. Он играет здорово — его стиль отлично подходит под травяное покрытие: плоские удары, агрессия, отличная подача. Я постараюсь сконцентрироваться и показать свой лучший теннис. Постараюсь сыграть на том же уровне или даже лучше, чем в четвертьфинале. Если сыграю так же — шансы точно будут. Я собираюсь быть агрессивным. Не позволю ему взять инициативу и не дам ему доминировать в матче. С нетерпением жду этот поединок — знаю, что должен поднять свой уровень, если хочу его обыграть», – приводит слова Алькараса We Love Tennis.
Напомним, полуфинальный матч Уимблдона-2025 Карлос Алькарас – Тейлор Фриц запланирован на 11 июля.
- 10 июля 2025
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