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Карлос Алькарас поделился ожиданиями от матча с Тейлором Фрицем в 1/2 финала Уимблдона

Карлос Алькарас поделился ожиданиями от матча с Тейлором Фрицем в 1/2 финала Уимблдона
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Уимблдона-2025 с американцем Тейлором Фрицем.

Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 15:30 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Не начался
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Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Его сезон на траве пока складывается очень успешно. Он играет здорово — его стиль отлично подходит под травяное покрытие: плоские удары, агрессия, отличная подача. Я постараюсь сконцентрироваться и показать свой лучший теннис. Постараюсь сыграть на том же уровне или даже лучше, чем в четвертьфинале. Если сыграю так же — шансы точно будут. Я собираюсь быть агрессивным. Не позволю ему взять инициативу и не дам ему доминировать в матче. С нетерпением жду этот поединок — знаю, что должен поднять свой уровень, если хочу его обыграть», – приводит слова Алькараса We Love Tennis.

Напомним, полуфинальный матч Уимблдона-2025 Карлос Алькарас – Тейлор Фриц запланирован на 11 июля.

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