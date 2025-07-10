«Пока, Уимблдон. Я всё отдала». Самсонова — после поражения от Иги Швёнтек

19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова опубликовала пост по итогам своего выступления на Уимблдоне. В четвертьфинале турнира она проиграла четвёртой ракетке мира из Польши Иге Швёнтек со счётом 2:6, 5:7.

«Я мечтала, мечтаю и буду мечтать об этом ещё больше. Я люблю тебя, Уимблдон. Ты одна из главных вещей. Спасибо команде за веру в меня. Пока, Уимблдон. Я всё отдала», — написала Самсонова на своей странице в социальных сетях.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова. Она покинула текущий розыгрыш турнира в третьем круге.