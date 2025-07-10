Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Пока, Уимблдон. Я всё отдала». Самсонова — после поражения от Иги Швёнтек

«Пока, Уимблдон. Я всё отдала». Самсонова — после поражения от Иги Швёнтек
Комментарии

19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова опубликовала пост по итогам своего выступления на Уимблдоне. В четвертьфинале турнира она проиграла четвёртой ракетке мира из Польши Иге Швёнтек со счётом 2:6, 5:7.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:10 МСК
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

«Я мечтала, мечтаю и буду мечтать об этом ещё больше. Я люблю тебя, Уимблдон. Ты одна из главных вещей. Спасибо команде за веру в меня. Пока, Уимблдон. Я всё отдала», — написала Самсонова на своей странице в социальных сетях.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова. Она покинула текущий розыгрыш турнира в третьем круге.

Материалы по теме
В 1/2 финала Уимблдона не будет наших. Синнер, Алькарас, Соболенко в двух шагах от титулов
В 1/2 финала Уимблдона не будет наших. Синнер, Алькарас, Соболенко в двух шагах от титулов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android