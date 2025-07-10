«Пока, Уимблдон. Я всё отдала». Самсонова — после поражения от Иги Швёнтек
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19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова опубликовала пост по итогам своего выступления на Уимблдоне. В четвертьфинале турнира она проиграла четвёртой ракетке мира из Польши Иге Швёнтек со счётом 2:6, 5:7.
Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:10 МСК
4
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
19
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
«Я мечтала, мечтаю и буду мечтать об этом ещё больше. Я люблю тебя, Уимблдон. Ты одна из главных вещей. Спасибо команде за веру в меня. Пока, Уимблдон. Я всё отдала», — написала Самсонова на своей странице в социальных сетях.
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова. Она покинула текущий розыгрыш турнира в третьем круге.
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