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«Это меня немного напугало». Коболли назвал особенность Центрального корта Уимблдона

«Это меня немного напугало». Коболли назвал особенность Центрального корта Уимблдона
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24-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли поделился ощущениями от Центрального корта после четвертьфинального матча Уимблдона-2025, в котором он уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 5:7, 4:6.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 18:25 МСК
Флавио Коболли
24
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 8 		2 5 4
6 6 		6 7 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Я был очень напряжён. Центральный корт оказался намного больше, чем выглядел изначально. Так бывает и на других турнирах «Большого шлема». Изнутри арена кажется гигантской. Это меня немного напугало», — сказал Коболли после матча.

Отметим, что четвертьфинал Уимблдона-2025 является лучшим результатом для 23-летнего Коболли на турнирах «Большого шлема» на данный момент его карьеры. Ранее итальянец выходил в стадию третьего круга на «Ролан Гаррос» — 2025 и на Открытом чемпионате Австралии — 2024.

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