«Это меня немного напугало». Коболли назвал особенность Центрального корта Уимблдона

24-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли поделился ощущениями от Центрального корта после четвертьфинального матча Уимблдона-2025, в котором он уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 5:7, 4:6.

«Я был очень напряжён. Центральный корт оказался намного больше, чем выглядел изначально. Так бывает и на других турнирах «Большого шлема». Изнутри арена кажется гигантской. Это меня немного напугало», — сказал Коболли после матча.

Отметим, что четвертьфинал Уимблдона-2025 является лучшим результатом для 23-летнего Коболли на турнирах «Большого шлема» на данный момент его карьеры. Ранее итальянец выходил в стадию третьего круга на «Ролан Гаррос» — 2025 и на Открытом чемпионате Австралии — 2024.