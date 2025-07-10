«Это меня немного напугало». Коболли назвал особенность Центрального корта Уимблдона
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24-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли поделился ощущениями от Центрального корта после четвертьфинального матча Уимблдона-2025, в котором он уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 5:7, 4:6.
Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 18:25 МСК
24
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
1 : 3
|1
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|3
|4
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|2
|5
|4
|
|6
|7
|6
6
Новак Джокович
Н. Джокович
«Я был очень напряжён. Центральный корт оказался намного больше, чем выглядел изначально. Так бывает и на других турнирах «Большого шлема». Изнутри арена кажется гигантской. Это меня немного напугало», — сказал Коболли после матча.
Отметим, что четвертьфинал Уимблдона-2025 является лучшим результатом для 23-летнего Коболли на турнирах «Большого шлема» на данный момент его карьеры. Ранее итальянец выходил в стадию третьего круга на «Ролан Гаррос» — 2025 и на Открытом чемпионате Австралии — 2024.
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