Карен Хачанов опубликовал пост по итогам Уимблдона-2025
Поделиться
20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал пост по итогам Уимблдона-2025. В четвертьфинале россиянин проиграл пятой ракетке мира американцу Тейлору Фрицу со счётом 3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7).
Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:10 МСК
5
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|7 7
|
|4
|6
|6 4
20
Карен Хачанов
К. Хачанов
«Всем спасибо за поддержку и атмосферу. Увидимся в следующем голу, Уимблдон», — написал Хачанов на своей странице в социальных сетях.
Отметим, что Карен Хачанов в 11-й раз проиграл сопернику из топ-5 мирового рейтинга на турнире «Большого шлема». В активе Хачанова нет побед на таком уровне над теннисистами первой пятёрки (0-11). В последний раз Хачанов обыгрывал соперника из топ-5 на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло в 2024 году. Тогда Карен был сильнее соотечественника Даниила Медведева.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 июля 2025
-
15:57
-
15:57
-
15:43
-
15:28
-
15:22
-
14:57
-
14:45
-
14:29
-
14:10
-
14:00
-
13:58
-
13:56
-
13:36
-
13:20
-
13:03
-
12:57
-
12:43
-
12:30
-
11:50
-
11:48
-
11:34
-
11:24
-
11:09
-
10:56
-
10:38
-
10:38
-
10:30
-
10:22
-
10:00
-
09:55
-
09:55
-
09:43
-
09:32
-
08:30
-
02:18