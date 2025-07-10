20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал пост по итогам Уимблдона-2025. В четвертьфинале россиянин проиграл пятой ракетке мира американцу Тейлору Фрицу со счётом 3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7).

«Всем спасибо за поддержку и атмосферу. Увидимся в следующем голу, Уимблдон», — написал Хачанов на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что Карен Хачанов в 11-й раз проиграл сопернику из топ-5 мирового рейтинга на турнире «Большого шлема». В активе Хачанова нет побед на таком уровне над теннисистами первой пятёрки (0-11). В последний раз Хачанов обыгрывал соперника из топ-5 на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло в 2024 году. Тогда Карен был сильнее соотечественника Даниила Медведева.