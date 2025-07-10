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«Не могла бы гордиться тобой больше». Пеннетта оставила трогательное обращение к Фоньини

«Не могла бы гордиться тобой больше». Пеннетта оставила трогательное обращение к Фоньини
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Победительница US Open — 2015, экс седьмая ракетка мира, бывшая итальянская теннисистка Флавия Пеннетта опубликовала обращение к своему мужу, итальянскому теннисисту Фабио Фоньини, который сообщил о завершении профессиональной карьеры.

«Прошло 20 лет с тех пор, как ты начал это путешествие в профессиональном теннисе. Мне повезло видеть, как ты борешься, растёшь, падаешь и вновь встаёшь тысячи раз. Сегодня твоя история с теннисом не заканчивается — она просто меняет форму. Она навсегда останется в твоих движениях, в твоих глазах, в памяти тех, кто за тобой следил. И прежде всего в сердцах тех, кто тебя любит, потому что я знаю, сколько самоотдачи было вложено в каждое решение, каждую жертву. Я не могла бы гордиться тобой больше. Спасибо, что взял меня с собой в это путешествие. А теперь — вперёд, ко всему, что будет дальше. Я всегда буду рядом. С любовью, навсегда», – написала Пеннетта в одной из социальных сетей.

38-летний Фоньини объявил о завершении карьеры 9 июня. Фоньини — победитель одного турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии 2015 года), чемпион 17 турниров ATP (девяти из них — в одиночном разряде). Крупнейший титул в карьере Фоньини в одиночном разряде — победа на турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло 2019 года.

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