Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Моё тело уже не такое, как раньше». Джокович — перед полуфиналом Уимблдона-2025

«Моё тело уже не такое, как раньше». Джокович — перед полуфиналом Уимблдона-2025
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал своё падение в матче 1/4 финала Уимблдона-2025. В поединке за выход в полуфинал Новак оказался сильнее итальянца Флавио Коболли (6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4).

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 18:25 МСК
Флавио Коболли
24
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 8 		2 5 4
6 6 		6 7 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Это было неприятное падение. Странная ситуация, но такое случается на траве. У меня уже бывало подобное в прошлом. Конечно, моё тело уже не такое, как раньше. Настоящие последствия этого падения я почувствую на следующий день. Посмотрим. Надеюсь, это не повлияет на моё состояние и я смогу сыграть полуфинал без боли», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В полуфинале Уимблдона-2025 Новак Джокович сразится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Материалы по теме
«У меня есть шанс». Джокович отдал Синнеру 4 матча подряд, но ждёт реванша на Уимблдоне
«У меня есть шанс». Джокович отдал Синнеру 4 матча подряд, но ждёт реванша на Уимблдоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android