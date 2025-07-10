«Моё тело уже не такое, как раньше». Джокович — перед полуфиналом Уимблдона-2025

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал своё падение в матче 1/4 финала Уимблдона-2025. В поединке за выход в полуфинал Новак оказался сильнее итальянца Флавио Коболли (6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4).

«Это было неприятное падение. Странная ситуация, но такое случается на траве. У меня уже бывало подобное в прошлом. Конечно, моё тело уже не такое, как раньше. Настоящие последствия этого падения я почувствую на следующий день. Посмотрим. Надеюсь, это не повлияет на моё состояние и я смогу сыграть полуфинал без боли», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В полуфинале Уимблдона-2025 Новак Джокович сразится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.