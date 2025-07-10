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Беккер отреагировал на рекордное достижение Джоковича после выхода в полуфинал Уимблдона

Беккер отреагировал на рекордное достижение Джоковича после выхода в полуфинал Уимблдона
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на достижение 24-кратного чемпиона мэйджоров Новака Джоковича, который вышел в свой 14-й полуфинал мужского одиночного разряда на Уимблдоне. По этому показателю он превзошёл 20-кратного победителя мэйджоров Роджера Федерера (13), а также установил рекорд по количеству полуфиналов среди всех игроков Открытой эры.

«Вау, Новак вышел в 14-й полуфинал Уимблдона», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Джокович одолел 24-ю ракетку мира итальянца Флавио Коболли со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4. За выход в финал Новак сразится с ещё одним итальянцем, лидером мирового рейтинга Янником Синнером.

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