Синнер — о мотивации на Уимблдоне: не побеждал здесь, так что это желание — ещё сильнее

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о выходе в полуфинал Уимблдона-2025, отметив свой прогресс в игре на траве.

«Цель — побеждать на турнирах, которые ты ещё не выигрывал, на покрытиях, на которых ещё не добился успеха. Но одновременно стараюсь понять, какой я игрок на этой поверхности, какой я игрок на грунте. Учитывая, как я играл на грунте в прошлом году и как играю в этом — думаю, я улучшился. Надеюсь, смогу сделать то же самое и на траве — попытаться понять и поверить, что я стал лучше как травяной теннисист.

Я просто стараюсь снова и снова доходить до таких стадий — полуфиналы турниров «Большого шлема». Это невероятные моменты и большие возможности. Я рад, что вновь оказался здесь, и посмотрим, чего смогу достичь. Я ещё не побеждал здесь, так что это желание — ещё сильнее. Надеюсь, смогу показать хороший теннис в следующем раунде», – сказал Синнер на пресс-конференции Уимблдона.