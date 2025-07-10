Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер — о мотивации на Уимблдоне: не побеждал здесь, так что это желание — ещё сильнее

Синнер — о мотивации на Уимблдоне: не побеждал здесь, так что это желание — ещё сильнее
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о выходе в полуфинал Уимблдона-2025, отметив свой прогресс в игре на траве.

«Цель — побеждать на турнирах, которые ты ещё не выигрывал, на покрытиях, на которых ещё не добился успеха. Но одновременно стараюсь понять, какой я игрок на этой поверхности, какой я игрок на грунте. Учитывая, как я играл на грунте в прошлом году и как играю в этом — думаю, я улучшился. Надеюсь, смогу сделать то же самое и на траве — попытаться понять и поверить, что я стал лучше как травяной теннисист.

Я просто стараюсь снова и снова доходить до таких стадий — полуфиналы турниров «Большого шлема». Это невероятные моменты и большие возможности. Я рад, что вновь оказался здесь, и посмотрим, чего смогу достичь. Я ещё не побеждал здесь, так что это желание — ещё сильнее. Надеюсь, смогу показать хороший теннис в следующем раунде», – сказал Синнер на пресс-конференции Уимблдона.

Материалы по теме
«У меня есть шанс». Джокович отдал Синнеру 4 матча подряд, но ждёт реванша на Уимблдоне
«У меня есть шанс». Джокович отдал Синнеру 4 матча подряд, но ждёт реванша на Уимблдоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android