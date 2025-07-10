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Болельщику стало плохо на матче Соболенко с Анисимовой. Арина передала на трибуны воду

Болельщику стало плохо на матче Соболенко с Анисимовой. Арина передала на трибуны воду
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Зрителю стало плохо во время во время матча полуфинала Уимблдона, в котором первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встречается с представительницей США Амандой Анисимовой, занимающей 12-е место в мировом рейтинге.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
10 июля 2025, четверг. 15:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
4 		6 1
6 		4 1
         
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Судья остановил поединок после того, как получил сообщение по рации. Арина Соболенко, увидев, что болельщику стало плохо, отдала ему свою бутылку воды.

Фото: кадр из трансляции

Счёт личных встреч — 5-3 в пользу Анисимовой. Правда, на траве они раньше никогда не играли, и три из четырёх последних поединков остались за Соболенко, включая матч в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

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