Болельщику стало плохо на матче Соболенко с Анисимовой. Арина передала на трибуны воду

Зрителю стало плохо во время во время матча полуфинала Уимблдона, в котором первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встречается с представительницей США Амандой Анисимовой, занимающей 12-е место в мировом рейтинге.

Судья остановил поединок после того, как получил сообщение по рации. Арина Соболенко, увидев, что болельщику стало плохо, отдала ему свою бутылку воды.

Фото: кадр из трансляции

Счёт личных встреч — 5-3 в пользу Анисимовой. Правда, на траве они раньше никогда не играли, и три из четырёх последних поединков остались за Соболенко, включая матч в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.