Соболенко — Анисимова: американка выиграла первый сет матча 1/2 финала Уимблдона

Сегодня, 10 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи полуфинала Уимблдона-2025. В рамках игрового дня первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встречается с представительницей США Амандой Анисимовой, занимающей 12-е место в мировом рейтинге. Первый сет завершился со счётом 6:4 в пользу Аманды. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Арина Соболенко — Аманда Анисимова.

Счёт личных встреч — 5-3 в пользу Анисимовой. Правда, на траве они раньше никогда не играли, и три из четырёх последних поединков остались за Соболенко, включая матч в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025.

Встречи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.