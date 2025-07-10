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Соболенко — Анисимова: американка выиграла первый сет матча 1/2 финала Уимблдона

Соболенко — Анисимова: американка выиграла первый сет матча 1/2 финала Уимблдона
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Сегодня, 10 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи полуфинала Уимблдона-2025. В рамках игрового дня первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встречается с представительницей США Амандой Анисимовой, занимающей 12-е место в мировом рейтинге. Первый сет завершился со счётом 6:4 в пользу Аманды. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Арина Соболенко — Аманда Анисимова.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
10 июля 2025, четверг. 15:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
4 		6 1
6 		4 1
         
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Счёт личных встреч — 5-3 в пользу Анисимовой. Правда, на траве они раньше никогда не играли, и три из четырёх последних поединков остались за Соболенко, включая матч в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025.

Встречи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

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