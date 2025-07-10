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Звезда женского тенниса 1990-х Аранча Санчес Викарио вернётся на корты

Звезда женского тенниса 1990-х Аранча Санчес Викарио вернётся на корты
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Экс-первая ракетка мира Аранча Санчес Викарио сыграет в III Кубке Легенд в миксте. Турнир пройдёт 20-21 сентября в Альбасете (Испании), сообщает общенациональная испанская радиосеть COPE.

В этом году формат турнира изменили по случаю двух юбилеев — 60-летия клуба Club Tenis Albacete и 40-го розыгрыша Trofeo Internacional de Tenis Ciudad de Albacete, называющийся с 2003 года Кубок Легенд. Сделано это с целью привлечь женщин к участию в соревнованиях.

Также в турнире может участвовать Алекс Корретха — пока ожидается подтверждение. В воскресенье, 21 сентября, запланирован финал в одиночном разряде среди теннисистов, которых рассматривают организаторы для этого матча, — Давид Феррер и Томми Робредо.

Сейчас Аранче Санчес Викарио 53 года. Свой первый турнир «Большого шлема» испанка выиграла уже в 17 лет. Всего за карьеру ей удалось завоевать четыре трофея мэйджоров в одиночном разряде: трижды «Ролан Гаррос» (1989, 1994, 1998) и однажды US Open (1994).

Санчес Викарио является также победительницей 14 турниров Большого шлема (4 из них — в одиночном разряде), пятикратной обладательницей Кубка Федерации в составе сборной Испании и четырёхкратным призёром олимпийских Игр (по две серебряные и бронзовые медали). Завершила карьеру в 2002 году.

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