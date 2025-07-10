Потапова — о сотрудничестве с Nike: на US Open — 2025 будет прикольная коллекция

Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала о сотрудничестве с Nike. 44-я ракетка мира поделилась деталями предстоящих коллекций.

«Они советуются со мной и многими девочками. В этом году мы обсуждали коллекцию на Открытый чемпионат Австралии — 2027. Хочу сказать, что будет прикольная коллекция на US Open в этом году. Отсылка к баскетболу будет», — сказала Потапова в интервью First & Red.

Ранее Анастасия Потапова снялась с Уимблдона-2025. Турнир проходит с 30 июня по 12 июля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является представительница Чехии Барбора Крейчикова.