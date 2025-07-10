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«Настоящая смена поколений». Кирьос — о лидерстве Алькараса и Синнера в туре

«Настоящая смена поколений». Кирьос — о лидерстве Алькараса и Синнера в туре
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказал мнение о смене лидеров в АТР-туре, отметив высокий уровень игры испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера в сравнении с остальными игроками.

«Думаю, что Алькарас и Синнер, безусловно, держат игру в своих руках. Это настоящая смена поколений. Федерер и Надаль уже ушли, и, как мне кажется, спорт это ощутил. Верю, что Джокович, и мне жаль это говорить, находится на пределе. Он всё ещё выдающийся игрок и может конкурировать, но не знаю, как долго это продлится.

Считаю, что Алькарас и Синнер будут двигать этот спорт вперёд в следующие 10-15 лет. У этих парней невероятный талант. Теннис сейчас переживает подъём благодаря их борьбе за титулы на турнирах «Большого шлема». Мы уже видели это на «Ролан Гаррос» — это был один из лучших финалов в истории. Нам остаётся только наслаждаться этим моментом», — приводит слова Кирьоса Eurosport Italy.

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