Соболенко — Анисимова: белоруска сравняла счёт по сетам в полуфинале Уимблдона-2025

В эти минуты на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания) проходит матч полуфинала Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встречается с представительницей США Амандой Анисимовой, занимающей 12-е место в мировом рейтинге.
Первый сет завершился за 57 минут со счётом 6:4 в пользу американской теннисистки, во втором победу одержала Соболенко — 6:4 за 47 минут. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Арина Соболенко — Аманда Анисимова.
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Счёт личных встреч — 5-3 в пользу Анисимовой. На траве они раньше никогда не играли, и три из четырёх последних поединков остались за Соболенко, включая матч в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025.
Встречи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова, которая уже завершила выступление в одиночном разряде.
- 10 июля 2025
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