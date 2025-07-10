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Соболенко — 2-я теннисистка в Открытой эре, взявшая минимум сет в 100+ играх подряд на ТБШ

Соболенко — 2-я теннисистка в Открытой эре, взявшая минимум сет в 100+ играх подряд на ТБШ
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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко стала второй теннисисткой в Открытой эре, которая смогла выиграть как минимум один сет в более чем 100 матчах подряд на турнирах «Большого шлема», сообщает статистический портал Opta.

В эти минуты проходит полуфинал Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде между Соболенко и 12-й ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой, в первом сете победила Анисимова — 6:4, во втором — Соболенко — 6:4. Это 100-я встреча белорусской теннисистки подряд на ТБШ, в которой она точно не проиграет в двух сетах.

Первой теннисисткой со 100+ матчами с минимум одним победным сетом была Мартина Навратилова (142 игры). Серия продолжалась с Уимблдона-1981 до Открытого чемпионата Австралии — 1987.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Арина Соболенко — Аманда Анисимова.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
10 июля 2025, четверг. 15:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
4 		6 1
6 		4 3
         
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Встречи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова, которая уже завершила выступление в одиночном разряде.

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