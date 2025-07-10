Соболенко проиграла 12-й ракетке мира Анисимовой в полуфинале Уимблдона-2025

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко потерпела поражение от 12-й номера мирового рейтинга Аманды Анисимовой из США в полуфинале Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде. Встреча продолжалась 2 часа 38 минут и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу Анисимовой.

За время матча Соболенко выполнила шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 14. На счету Анисимовой две подачи навылет, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

В финале Анисимова сразится с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Ига Швёнтек (Польша, 8).

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова, одолевшая в финале прошлогоднего турнира итальянку Жасмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).