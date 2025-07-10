Аманда Анисимова впервые в карьере сыграет в финале турнира «Большого шлема»

12-я ракета мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в свой первый финал турнира «Большого шлема».

Сегодня, 10 июля, Анисимова обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в полуфинале Уимблдона-2025 со счётом 6:4, 4:6, 6:4. 23-летняя Анисимова впервые в карьере сыграет в финале ТБШ. Ранее её лучшим результатом был полуфинал «Ролан Гаррос» 2019 года.

В финале Анисимова сразится с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Ига Швёнтек (Польша, 8).

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.