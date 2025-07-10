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Аманда Анисимова впервые в карьере сыграет в финале турнира «Большого шлема»

Аманда Анисимова впервые в карьере сыграет в финале турнира «Большого шлема»
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12-я ракета мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в свой первый финал турнира «Большого шлема».

Сегодня, 10 июля, Анисимова обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в полуфинале Уимблдона-2025 со счётом 6:4, 4:6, 6:4. 23-летняя Анисимова впервые в карьере сыграет в финале ТБШ. Ранее её лучшим результатом был полуфинал «Ролан Гаррос» 2019 года.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
10 июля 2025, четверг. 15:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

В финале Анисимова сразится с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Ига Швёнтек (Польша, 8).

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь женского одиночного турнира Уимблдона 2025
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