Аманда Анисимова впервые в карьере сыграет в финале турнира «Большого шлема»
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12-я ракета мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в свой первый финал турнира «Большого шлема».
Сегодня, 10 июля, Анисимова обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в полуфинале Уимблдона-2025 со счётом 6:4, 4:6, 6:4. 23-летняя Анисимова впервые в карьере сыграет в финале ТБШ. Ранее её лучшим результатом был полуфинал «Ролан Гаррос» 2019 года.
Уимблдон (ж). 1/2 финала
10 июля 2025, четверг. 15:35 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
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|4
|6
12
Аманда Анисимова
А. Анисимова
В финале Анисимова сразится с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Ига Швёнтек (Польша, 8).
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.
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