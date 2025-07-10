Анисимова — о победе над Соболенко на Уимблдоне: умирала на корте. Не знаю, как выдержала

12-я ракетка мира американка Аманда Анисимова высказалась о победе над лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко в полуфинале Уимблдона-2025.

Сегодня, 10 июля, Анисимова обыграла Соболенко в полуфинале Уимблдона-2025 со счётом 6:4, 4:6, 6:4. 23-летняя Анисимова впервые в карьере сыграет в финале ТБШ.

«Сейчас это кажется нереальным. Арина — такая сильная соперница. Я просто умирала на корте. Не знаю, как я выдержала. Она вдохновляет меня и многих других. У нас было так много тяжёлых сражений. Быть сегодня победителем и выйти в финал Уимблдона — это нечто невероятное. Атмосфера на трибунах была невероятная. Знаю, что она первая ракетка мира. Но многие болели за меня. Я просто хочу сказать всем огромное спасибо.

Если честно, если бы вы сказали мне, что буду в финале Уимблдона, я бы не поверила. Столько людей мечтают сражаться на этом невероятном корте. Выйти в финал — это неописуемо», — сказала Анисимова на корте после матча.

В финале Анисимова сразится с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Ига Швёнтек (Польша, 8).

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.