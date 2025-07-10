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Анисимова — третья теннисистка, обыгравшая Соболенко на всех трёх покрытиях на уровне WTA

Анисимова — третья теннисистка, обыгравшая Соболенко на всех трёх покрытиях на уровне WTA
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12-я ракетка мира американка Аманда Анисимова стала третьей теннисисткой, которая смогла победить белоруску Арину Соболенко в матчах на травяном, грунтовом и хардовом покрытиях, сообщает статистический портал Opta.

Сегодня, 10 июля, Анисимова обыграла Соболенко в полуфинале Уимблдона-2025 со счётом 6:4, 4:6, 6:4. 23-летняя представительница США впервые в карьере сыграет в финале ТБШ. Ранее лишь две теннисистки обыгрывали Соболенко на всех трёх покрытиях на уровне WTA: Кики Бертенс (Нидерланды) и Маркета Вондроушова (Чехия). Счёт личных встреч между Анисимовой и Соболенко — 6-3 в пользу американки.

В финале Анисимова сразится с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Ига Швёнтек (Польша, 8).

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
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