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Аманда Анисимова повторила достижение Бартоли, Лисицки и Гаррисон на Уимблдоне

Аманда Анисимова повторила достижение Бартоли, Лисицки и Гаррисон на Уимблдоне
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Американская теннисистка Аманда Анисимова стала четвёртым игроком в истории WTA-тура с 1990 года, который обошёл лидера мирового рейтинга и пробился в дебютный финал турнира «Большого шлема» на Уимблдоне.

Сегодня, 10 июля, Анисимова победила Соболенко в полуфинале Уимблдона-2025 со счётом 6:4, 4:6, 6:4. 23-летняя Анисимова впервые в карьере сыграет в финале ТБШ.

«С 1990 года Аманда Анисимова стала четвёртой теннисисткой, обыгравшей первую ракетку мира на Уимблдоне и впервые вышедшей в финал турнира «Большого шлема» после Зины Гаррисон (1990), Марион Бартоли (2007) и Сабины Лисицки (2013)», — сообщил статистический портал Opta.

В финале Анисимова сразится с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Ига Швёнтек (Польша, 8).

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь женского одиночного турнира Уимблдона 2025
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