Фото: момент победы Аманды Анисимовой над Ариной Соболенко в полуфинале Уимблдона-2025

Аккаунт Уимблдона в социальной сети Х опубликовал момент победы американки Аманды Анисимовой над белорусской теннисисткой Ариной Соболенко в полуфинале Уимблдона-2025.
Сегодня, 10 июля, Анисимова обыграла первую ракетку мира Соболенко в полуфинале Уимблдонского турнира со счётом 6:4, 4:6, 6:4. 23-летняя Анисимова впервые в карьере сыграет в финале ТБШ.
Фото: Пресс-служба Уимблдона
«Фотография, которая стоит тысячи слов», — говорится в подписи к фото.
В финале Анисимова сразится с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Ига Швёнтек (Польша, 8).
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.