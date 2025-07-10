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Бенчич вышла на матч Уимблдона со Швёнтек с дырой в обуви, у теннисистки травма пальца

Бенчич вышла на матч Уимблдона со Швёнтек с дырой в обуви, у теннисистки травма пальца
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла на полуфинальный матч Уимблдона-2025 с полькой Игой Швёнтек с треснувшим ногтем на левом пальце ноги, сообщает The Tennis Letter.

Отмечается, что Бенчич прорезала отверстие в обуви, чтобы облегчить боль.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Уимблдона Белинда Бенчич — Ига Швёнтек, идёт первый сет.

Фото: Кадр трансляции

Уимблдон (ж). 1/2 финала
10 июля 2025, четверг. 18:55 МСК
Белинда Бенчич
35
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Победитель пары Бенчич — Швёнтек в финале Уимблдона сыграет против американки Аманды Анисимовой.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь женского одиночного турнира Уимблдона 2025
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