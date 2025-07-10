Бенчич вышла на матч Уимблдона со Швёнтек с дырой в обуви, у теннисистки травма пальца
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла на полуфинальный матч Уимблдона-2025 с полькой Игой Швёнтек с треснувшим ногтем на левом пальце ноги, сообщает The Tennis Letter.
Отмечается, что Бенчич прорезала отверстие в обуви, чтобы облегчить боль.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Уимблдона Белинда Бенчич — Ига Швёнтек, идёт первый сет.
Фото: Кадр трансляции
Уимблдон (ж). 1/2 финала
10 июля 2025, четверг. 18:55 МСК
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Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
0 : 2
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4
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Победитель пары Бенчич — Швёнтек в финале Уимблдона сыграет против американки Аманды Анисимовой.
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.
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